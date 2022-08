Zelensky a ucraini in Crimea: "State lontani dai siti russi"

"Chiedo ora a tutta la nostra gente in Crimea, in altre regioni del sud dell'Ucraina, nelle aree occupate del Donbass e nella regione di Kharkiv di prestare molta attenzione.

Per favore, non avvicinarti alle installazioni militari dell'esercito russo e a tutti quei luoghi dove immagazzinano munizioni e attrezzature e dove tengono il loro quartier generale". E' l'appello lanciato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Telegram, nel giorno del secondo attacco contro un sito russo in Crimea.