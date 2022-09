Zaporizhzhia, Kiev: "Potente esplosione nella zona della centrale nucleare"

Una potente esplosione si è verificata nella città ucraina di Energodar, nella regione di Zaporizhzhia, dove si trova la centrale nucleare più grande d'Europa.

Lo ha riferito Unian, che cita il sindaco Dmytro Orlov. "Alle 12:20 i residenti di Energodar hanno riferito che una potente esplosione si è sentita in città. Subito dopo la corrente elettrica e l'acqua sono state interrotte contemporaneamente", ha affermato il primo cittadino sui social. Orlov non ha fornito altri dettagli, aggiungendo solo che al momento sono in corso accertamenti.