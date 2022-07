Zanzara la punge vicino all'occhio, muore una 21enne aspirante pilota inglese

Poi una strana infezione e, in appena cinque giorni, la morte. È successo l'estate scorsa a un' aspirante pilota britannica, 21enne, mentre si trovava in Belgio per partecipare alle selezioni. A provocare il decesso della ragazza sarebbe stato proprio la puntura dell'insetto. Secondo gli esperti, il contagio avrebbe raggiunto direttamente il cervello.

, aspirante pilota, ilscorso si trovava ad, in Belgio, per partecipare alle selezioni da pilota per una compagnia aerea inglese. Era a un passo dall'ottenere la qualifica. Avrebbe dovuto sostenere la prova pratica, quella teorica l'aveva superata da poco a pieni voti a. Poi la puntura della zanzara, all'inizio non la preoccupava affatto. Ma pun forte fastidio all'occhio e il gonfiore eccessivo alla fronte l'avevano costretta a correre al pronto soccorso. I medici le avevano somministrato degli antibiotici. Dopo soli due giorni, però, la ragazzae fu riportata immediatamente in ospedale dal fidanzato. La 21enne era stata ricoverata in gravissime condizioni e, dopo tre giorni era stata dichiarata morta.

I risultati dell'autopsia hanno evidenziatoaggravata da un'infezione causata da un batterio chiamato. "La puntura della zanzara le ha provocato una grave infezione", ha spiegato il medico legale durante il processo. "Ha poi infettato la carotide del collo fino all‘occlusione di un'arteria del cervello a causa di un embolo".