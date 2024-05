Zan (Pd): "Dal governo ipocrisia su discriminazione Lgbt+"

"Un governo ipocrita, nella Giornata mondiale contro l'omofobia e la transfobia dichiara che sta facendo tutto il possibile per eliminare ogni forma di discriminazione".

Lo ha detto il deputato Pd, Alessandro Zan, dopo che l'Italia venerdì non ha firmato la dichiarazione Ue sui diritti Lgbt. "Questo esecutivo si comporta come quei governi che fanno della discriminazione un programma politico. Come l'Ungheria, la Lituania, la Lettonia, la Romania, la Bulgaria e la Slovacchia". "Questo governo perseguita le famiglie arcobaleno", ha concluso il deputato.