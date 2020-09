Zaky scrive a famiglia e amici: "Sto bene, che la fortuna mi assista" 

"Patrick ha scritto alla famiglia e ai suoi amici in Egitto per sapere come stanno e per rassicurarli sul suo stato di salute". E' quanto spiegano su Facebook gli attivisti della campagna "FreePatrick", che da mesi chiedono la scarcerazione dello studente egiziano dell'Università di Bologna arrestato a Il Cairo il 7 febbraio. Nella missiva Patrick "si augura che la fortuna lo assista nella sua prossima udienza, in modo da poter riguadagnare la libertà".