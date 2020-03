Zaky, udienza su custodia ricercatore egiziano ancora rinviata

L'udienza sul rinnovo o meno della custodia cautelare per Patrick George Zaky, prevista a Il Cairo, è stata rinviata ancora di una settimana e fissata al 6 aprile. Si tratta del terzo rinvio di fila. Lo fa sapere la rete di attivisti pro Zaky. Gli avvocati del ricercatore egiziano di 28 anni, iscritto a un master all'Università di Bologna e in carcere in Egitto da 53 giorni, hanno chiesto che il giovane possa continuare gli studi in carcere.