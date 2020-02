Zaky resta in carcere: "Mi hanno picchiato, ma non ho fatto nulla"

"Mi hanno tenuto bendato per 12 ore. Mi hanno picchiato in viso. Mi hanno fatto spogliare e mi hanno chiesto della mia ong e di alcuni post su Facebook, ma io non ho fatto nulla". Così si è difeso, durante l'udienza di sabato a Mansura, Patrick George Zaky, lo studente egiziano dell'Università di Bologna arrestato a Il Cairo per propaganda sovversiva. E quando i giornalisti italiani in aula gli chiedono "come stai?", risponde: "Tutto bene".