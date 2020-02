Zaky resta in carcere, il legale: "No comment della famiglia"

La famiglia di Patrick George Zaky, l'attivista arrestato in Egitto, "ha deciso di non fare alcuna dichiarazione a proposito del processo". Lo ha dichiarato Wael Ghali, uno dei legali che era all'udienza in cui è stato respinto il ricorso contro la custodia cautelare. "La decisione è stata presa nell'interesse di Patrick", ha aggiunto rispondendo a una domanda sulla delusione per il fallimento della richiesta di scarcerazione.