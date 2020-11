Zaki, sabato nuova udienza in Egitto sulla carcerazione dello studente

Si terrà sabato, davanti a una Corte d'assise a Il Cairo, la preannunciata udienza in cui sarà deciso se prolungare ulteriormente la custodia cautelare in carcere per Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'Università di Bologna in prigione da oltre 10 mesi con l'accusa di propaganda sovversiva su Facebook. Lo ha confermato una sua legale, Hoda Nasrallah, precisando che l'udienza sarà all'Istituto per sottufficiali di polizia di Tora.