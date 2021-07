Zaki, ong: slitta a mercoledì l'esito dell'udienza sulla custodia cautelare

Slitta a mercoledì l'annuncio dell'esito di un'udienza svoltasi lunedì sul rinnovo o meno della custodia cautelare in carcere a Il Cairo di Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'Università Alma Mater di Bologna arrestato nel febbraio dell'anno scorso per propaganda sovversiva su internet. Lo ha riferito Lobna Darwish, rappresentante dell'Ong "Eipr" ("Iniziativa egiziana per i diritti personali") per la quale Zaki era ricercatore in studi di genere.