Zaki in manette durante la prima udienza: "Io detenuto troppo a lungo"

Si è conclusa, dopo appena 5 minuti, con un rinvio al 28 settembre, la prima udienza del processo a Patrick Zaki presso il tribunale di Mansura, in Egitto. Lo studente egiziano dell'università di Bologna era presente in aula. Ammanettato nella gabbia degli imputati, ha preso la parola lamentando di essere stato detenuto oltre il periodo legalmente ammesso per i reati minori di cui è accusato. Il 30enne si trova in carcere da 19 mesi.