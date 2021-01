Zaki, il legale: martedì l'annuncio sull'esito dell'udienza

Sarà reso noto solo martedì l'esito dell'udienza sul rinnovo della custodia cautelare per Patrick Zaki, lo studente dell'Università d Bologna in carcere da quasi un anno in Egitto con l'accusa di propaganda sovversiva su Internet e che rischia altri 45 giorni di prigione a Il Cairo. Lo ha riferito una sua legale, Hoda Nasrallah.