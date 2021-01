YouTube sospende l'account di Trump a tempo indefinito

Afp

La sospensione dell'account di Donald Trump è stata estesa per la terza volta da YouTube. La decisione è legata alle violazioni della politica della piattaforma e all'istigazione ai suoi fan per l'assalto al Congresso, per bloccare la certificazione della vittoria di Biden. Dopo le prime due sospensioni, della durata di una settimana, questo terzo stop non indica un termine e risulterebbe quindi a tempo indeterminato.