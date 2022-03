Yemen, Onu condanna attacchi Houthi e raid coalizione Riyadh

Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha condannato gli attacchi dei ribelli yemeniti in Arabia Saudita e gli attacchi della coalizione militare internazionale in Yemen, invitando tutte le parti in conflitto a "fermarsi".

"Il segretario generale condanna fermamente la recente escalation del conflitto in Yemen", ha affermato in una nota il portavoce Stephane Dujarric. "Mentre il conflitto entra nel suo ottavo anno, Guterres ribadisce i suoi appelli a tutte le parti a esercitare la massima moderazione" e a "raggiungere urgentemente un accordo negoziato per porre fine" ale ostilità, ha aggiunto.