Yemen, inviato Onu: "Presto colloqui in Svezia tra parti in guerra"

L'inviato dell'Onu, Martin Griffiths, ha annunciato che il governo dello Yemen e i ribelli sciiti Houthi hanno raggiunto un accordo per avviare colloqui di pace in Svezia, finalizzati a porre fine alla guerra in atto da tre anni che ha gettato il più povero tra i Paesi arabi in un disastro umanitario. Griffiths ha detto al Consiglio di sicurezza che conta di portare le parti al tavolo "presto" e che questo è "un momento cruciale per lo Yemen".