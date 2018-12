Yemen, Consiglio Sicurezza Onu decide invio osservatori

Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha votato all'unanimità per inviare una missione di osservatori civili in Yemen per monitorare la fragile tregua nella città di Hodeida. La risoluzione proposta dal Regno Unito è stata adottata da tutti i 15 membri, dopo una settimana di negoziati. Il testo appoggia anche l'esito dei recenti colloqui di pace in Svezia, destinati a metter fine al conflitto che dura da quattro anni.