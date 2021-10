Yemen, coalizione araba: 264 Houthi uccisi in tre giorni

ansa

La coalizione araba a guida saudita che combatte in Yemen ha affermato di avere ucciso oltre 260 ribelli Houthi sostenuti dall'Iran in bombardamenti compiuti negli ultimi tre giorni nei pressi di Marib. La città, roccaforte governativa in una regione ricca di petrolio situata a circa 180 chilometri a est della capitale Sana, è da mesi sotto assedio dei ribelli Houthi.