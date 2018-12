Yemen, 12 morti in combattimenti vicino al porto di Hudayda

E' di 12 morti e 25 feriti il bilancio delle vittime degli scontri, avvenuti tra venerdì e sabato, tra forze lealiste e ribelli sciiti Huthi a Hudayda, in Yemen, dove è attesa l'entrata in vigore, prevista per martedì, di un cessate il fuoco deciso dalle parti. Fonti precisano che i combattimenti sono avvenuti in particolare a sud e ad est della città dove è situato il porto attraverso il quale passano il 70% degli aiuti umanitari.