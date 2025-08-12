Logo Tgcom24
Xi a Lula: "Cina e Brasile uniti per l’autosufficienza del Sud del mondo"

12 Ago 2025 - 06:24
© Afp

Il presidente cinese Xi Jinping, in una conversazione telefonica con il leader brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva, ha sottolineato come Cina e Brasile possano rappresentare un modello di "autosufficienza" e cooperazione per i Paesi del Sud del mondo. La dichiarazione arriva sulla scia di un rafforzamento dei rapporti bilaterali, secondo quanto riferito dai media statali cinesi.

Nel colloquio Xi ha ribadito la volontà di Pechino di "lavorare a stretto contatto con il Brasile per offrire un esempio di unità e indipendenza economica tra i principali Paesi emergenti". L'obiettivo, ha aggiunto, è quello di "costruire insieme un ordine internazionale più equo e un pianeta più sostenibile", citando direttamente l'agenzia di stampa ufficiale Xinhua. La conversazione telefonica rientra in una serie di contatti tra i due governi per consolidare le relazioni strategiche e promuovere progetti comuni in ambito economico, ambientale e di sviluppo sostenibile. Xi ha rimarcato come la collaborazione sino-brasiliana possa fungere da punto di riferimento per altre nazioni in via di sviluppo, in un contesto globale segnato da incertezze geopolitiche e sfide economiche.

