Xi a Lula: "Cina e Brasile uniti per l’autosufficienza del Sud del mondo"

Nel colloquio Xi ha ribadito la volontà di Pechino di "lavorare a stretto contatto con il Brasile per offrire un esempio di unità e indipendenza economica tra i principali Paesi emergenti". L'obiettivo, ha aggiunto, è quello di "costruire insieme un ordine internazionale più equo e un pianeta più sostenibile", citando direttamente l'agenzia di stampa ufficiale Xinhua. La conversazione telefonica rientra in una serie di contatti tra i due governi per consolidare le relazioni strategiche e promuovere progetti comuni in ambito economico, ambientale e di sviluppo sostenibile. Xi ha rimarcato come la collaborazione sino-brasiliana possa fungere da punto di riferimento per altre nazioni in via di sviluppo, in un contesto globale segnato da incertezze geopolitiche e sfide economiche.