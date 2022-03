Xi Jinping: "Situazione preoccupante, guerra in Ucraina va deplorata"

La situazione in Ucraina è "preoccupante" e la Cina "deplora profondamente" la guerra in Europa: il presidente cinese Xi Jinping ha usato i termini più netti dall'invasione russa dell'Ucraina.

Xi ha usato il termine "zhanhuo", traducibile come "fiamme di guerra", nel colloquio con il presidente francese, Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco, Olaf Scholz. Si è trattato del primo colloquio coi leader occidentali. Xi, nel resoconto della Cctv, ha detto che Pechino sostiene il rispetto di "sovranità e integrità di tutti i Paesi", ma anche le "legittime preoccupazioni in materia di sicurezza. Tutti gli sforzi per la soluzione pacifica dovrebbero essere supportati".