Xi incontra governatrice Hong Kong: "Alto grado di fiducia"

Il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato a Shanghai la governatrice di Hong Kong, Carrie Lam, alla quale ha rinnovato un "alto grado di fiducia". "Lam ha guidato la regione per adempiere in pieno i suoi doveri, lottando per stabilizzare la situazione e migliorare l'atmosfera sociale, e ha svolto un lavoro molto duro", ha detto Xi. L'ex colonia è da 5 mesi scossa da violente proteste pro-democrazia.