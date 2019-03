Xi arrivato a Nizza, visita di stato a Monaco e cena con Macron

Il presidente cinese, Xi Jinping, è atterrato all'aeroporto di Nizza, dopo aver terminato la sua visita in Italia, prima a Roma poi a Palermo. Ad accoglierlo il ministro degli Esteri, Jean-Yves Le Drian, il sindaco di Nizza, Christian Estrosi, e i cavalieri del reggimento di cavalleria della guardia repubblicana. Per Xi è in programma una visita di stato a Monaco e una cena con il presidente francese, Emmanuel Macron, e la moglie Brigitte.