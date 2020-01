Wuhan, la megalopoli epicentro del coronavirus è spettrale

Wuhan è una città spettrale. Poche auto in circolazione, solo quelle autorizzate. E quasi nessuno in giro, come mostra un video girato da Siu Mingto and Marissa Lindsay, videomaker molto popolari sui social cinesi. I due giovani vanno a fare la spesa in un centro commerciale semideserto. Cercano ortaggi freschi, ma molti scaffali sono vuoti. Tanti hanno fatto scorte in previsione di un lungo periodo costretti a restare chiusi in casa. Le autorità hanno ordinato l'isolamento della megalopoli considerata epicentro del coronavirus. Nessun treno aereo o bus collega la città al resto del mondo. La municipalità conta 11 milioni e 800mila mila persone, è più affollata del Cairo, Seul e Città del Messico. Una popolazione in quarantena, col coprifuoco dalle 4 del pomeriggio in poi. E di notte, i segregati a rischio contagio, s'incoraggiano urlando: "Forza Wuhan". Il coro si propaga da un quartiere all'altro. In attesa che una nuova giornata da reclusi ricominci.