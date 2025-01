Wsj: Trump intende andare in Cina dopo il suo insediamento

Il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, avrebbe detto ai suoi consiglieri di essere intenzionato a recarsi in visita in Cina dopo il suo insediamento di lunedì. Secondo il Wall Street Journal, al momento non sarebbe stata presa alcuna decisione. Venerdì Trump ha scritto su Truth di avere sentito al telefono il presidente cinese, Xi Jinping. I rappresentanti dei due leader avrebbero discusso la possibilità di un "incontro di persona". Tra le opzioni sarebbe stata anche valutata la possibilità di invitare Xi negli Stati Uniti.