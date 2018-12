Wp, lobbisti Riad pagarono a reduci 500 notti a Trump Hotel

Lobbisti rappresentanti il governo saudita prenotarono decine di camere al Trump Hotel di Washington nel mese successivo l'elezione del tycoon, pagando oltre 270mila dollari per circa 500 notti. Lo scrive il Wp citando documenti di un paio di cause giudiziarie che accusano Trump di aver incamerato profitti da governi stranieri. I lobbisti pagavano viaggi a veterani per mandarli a Capitol Hill a fare pressioni contro una legge invisa a Riad.