Wikileaks, media: due deputati Usa chiedono a Biden di graziare Assange

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden sta ricevendo pressioni da due membri del Congresso degli Stati Uniti per graziare Julian Assange. I due, James McGovern, un democratico progressista del Massachusetts, e Thomas Massie, un repubblicano del Kentucky, si sono detti "profondamente preoccupati" che l'accordo di patteggiamento del fondatore di WikiLeaks possa creare un precedente per perseguire giornalisti e informatori per reati di spionaggio e per questo, rivela il Guardian, hanno scritto al presidente all'inizio di novembre con la richiesta bipartisan di graziare l'editore australiano.