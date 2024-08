West Nile, in Spagna 26 casi di virus con 2 decessi dopo i 20 del 2023

In Spagna le autorità sanitarie hanno rilevato 26 casi di virus West Nile nel 2024, con due decessi. Lo riporta l'agenzia di stampa Efe, secondo cui in tutto il 2023 i casi registrati erano stati invece 20, con tre decessi. Quest'anno, ai 17 contagi rilevati dal primo gennaio al 2 agosto ne vanno aggiunti altri nove segnalati dai responsabili sanitari dell'Andalusia, la regione più colpita da questa infezione, nelle ultime ore. Questo virus si manifesta di solito in Spagna proprio nel mese di agosto in alcune zone meridionali del Paese, principalmente in provincia di Siviglia, che è particolarmente frequentata da uccelli migratori portatori del virus.