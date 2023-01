Weinstein, giudice Usa rinvia la sentenza al 23 febbraio

Harvey Weinstein dovrà ancora attendere settimane per conoscere la sua sentenza.

La giudice Lisa Lench, della Superior Court di Los Angeles, ha rinviato al 23 febbraio la decisione sull'ammontare della pena che l'ex "re di Hollywood" dovrà scontare in carcere per aver aggredito e stuprato una ex modella nel febbraio 2013. Intanto i legali dell'ex produttore hanno annunciato che entro fine mese chiederanno la revisione del processo.