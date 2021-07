Weekend di sangue negli Stati Uniti: 150 morti per armi da fuoco

-afp

Almeno 150 persone sono rimaste uccise negli Stati Uniti a causa delle armi da fuoco in oltre 400 sparatorie in tutto il Paese nel corso del lungo weekend della Festa dell'Indipendenza. I dati sono del Gun Violence Archive e si riferiscono al periodo da venerdì a domenica. Solo a New York ci sono state 26 vittime, tra morti e feriti, in 21 sparatorie. Il bilancio più grave appartiene a Chicago, con 14 morti e 83 feriti.