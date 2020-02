Web Tax, Zuckerberg: "Facebook pronto a pagare di più"

Mark Zuckerberg annuncerà alla conferenza di Monaco sulla sicurezza che Facebook potrebbe pagare più tasse fuori dagli Usa e sosterrà i negoziati in corso all'Ocse per un nuovo regime fiscale globale per Bigh Tech. Lo anticipa il sito "Politico". "Accettiamo che le riforme possano significare che dobbiamo pagare più tasse in differenti posti in base a un nuovo quadro" sostiene l'inventore di Facebook nel suo discorso.