Washington Post: Usa verso rinvio del ritiro truppe dall'Afghanistan

-afp

Gli Stati Uniti potrebbero prorogare oltre il primo maggio, scadenza concordata da Trump con i talebani lo scorso anno, la presenza delle loro truppe in Afghanistan. Secondo il Washington Post, "funzionari ed esperti indicano diversi segnali che probabilmente l'amministrazione Biden rinvierà un ritiro completo" per guadagnare tempo per promuovere un accordo tra i miliziani e il governo afghano.