Washington, guasto elettrico lascia 30mila persone al buio

Un guasto elettrico ha lasciato al buio circa 30mila utenze di Washignton: è quanto riporta il quotidiano statunitense The Washington Post, precisando che il black-out riguarda il quadrante nordovest della capitale federale. Stando all'ente per la fornitura di energia, la Potomac Electric Power Company, il guasto sarebbe stato localizzato in una sottostazione elettrica della capitale.