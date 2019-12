Vulcano Nuova Zelanda, polizia: "Nessun segno di vita sull'isola"

"Non ci sono segni di vita" sull'isola Whakaari, dove è eruttato il vulcano. Lo riferisce la polizia neozelandese. Le persone che potevano essere recuperate ancora in vita sono già state tratte in salvo: "In base alle informazioni che abbiamo, non crediamo ci siano sopravvissuti". Un elicottero della polizia e un aereo militare hanno effettuato voli di ricognizione sull'isola. Il bilancio ufficiale, ancora provvisorio, è di 5 morti.