Vulcano La Palma, autorità ordinano il confinamento per 3mila persone

Ansa

L'arrivo in mare di una nuova colata di lava del vulcano Cumbre Vieja potrebbe diffondere "gas nocivi per la salute". E' l'allarme lanciato dai servizi di soccorso della Comunità autonoma delle Canarie, che hanno deciso di confinare circa 3mila abitanti dell'isola di La Palma. Il provvedimento riguarda le zone vicino allo sbocco in mare della colata, la terza dal mese di settembre.