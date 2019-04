Voto Spagna, Sanchez all'Europa: "Autoritarismo si può battere"

"Abbiamo mandato un messaggio all'Europa e al resto del mondo. Si può vincere l'autoritarismo e l'involuzione". Lo ha detto il leader socialista Pedro Sanchez nel discorso della vittoria elettorale. E ha aaggiunto: "Formeremo un governo pro europeo". La folla ha scandito "Sì, se puede", lo slogan che richiama quello di Barack Obama candidato presidente Usa: "Yes, we can".