Voto Polonia, exit poll: testa a testa Duda-Trzaskowski

Secondo gli exit poll, nel secondo turno delle elezioni presidenziali polacche il presidente uscente Andrzej Duda è in vantaggio con il 50,4% dei voti. Il sindaco di Varsavia, Rafal Trzaskowski, avrebbe preso il 49,6%. Il dato, però, potrebbe essere meno affidabile del solito, visto che non prende in considerazione il voto espresso all'estero (per corrispondenza) da circa 500mila polacchi.