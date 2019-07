Voto in Ucraina, il partito di Zelensky vola verso la vittoria

Notevolmente staccato, con l'11,5%, si colloca il partito del magnate Viktor Medvedchuk, ritenuto un intimo del presidente russo Vladimir Putin e sostenitore dell'autonomia per le aree controllate dai ribelli filo-russi nell'Ucraina orientale. Per Zelensky, emblema dell'anti-estabilishment, si tratta di un secondo trionfo dopo essere riuscito a spodestare in aprile l'allora presidente Petro Poroshenko. Il partito di quest'ultimo, Solidarietà Europea, non ha raggiunto neanche il 10%.



Le priorità di Zelensky - E' un risultato che "mostra la grande fiducia che il popolo ucraino ripone nel nostro partito", è stato il commento a caldo di Zelensky. "Le maggiori priorità per noi e per ogni ucraino - ha sottolineato - sono fermare la guerra, la liberazione dei prigionieri e la lotta alla corruzione che rimane nel Paese".



Il nodo maggioranza - Se confermato, questo risultato straordinario potrebbe però non bastare per conquistare una solida maggioranza, costringendo Zelensky a scegliere un alleato. Dei 424 seggi in palio, 225 saranno infatti assegnati col proporzionale con soglia di sbarramento al 5%, e quindi in base ai risultati dei singoli partiti. Ma per gli altri 199 si ricorrerà al maggioritario e ai seggi uninominali, dove possono anche essere eletti candidati indipendenti o sponsorizzati da partiti minori.