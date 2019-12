Voto Gb, Jeremy Corbyn: "Non guiderò il partito in altre elezioni"

Dopo il tracollo del Labour alle elezioni britanniche, il leader Jeremy Corbyn, pur non annunciando le dimissioni immediate, ha ammesso che il risultato è stato "molto deludente" e ha fatto sapere che non guiderà il partito "in un'altra elezione" ma "in una fase di riflessione".. Corbyn, nonostante l'esito infausto per il Labour, è stato rieletto in Parlamento, così come Boris Johnson (che ha però avuto un margine risicato, solo 7mila voti).