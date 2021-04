Von der Leyen ai leader Ue: svolta autoritaria Cina, non sottovalutiamo

Afp

La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e l'alto rappresentante Josep Borrell il 21 aprile hanno inviato una lettera ai leader dei 27 per metterli in guardia su Pechino. "Ue e Cina - scrive von der Leyen - hanno divergenze fondamentali e non vanno messe sotto il tappeto". Pechino ha "proseguito la propria svolta autoritaria" e dobbiamo raccogliere la mano tesa dagli Usa "che tornano a lavorare da vicino con alleati e partner".