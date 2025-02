Von der Leyen: "Partenariato Ue-India sarà decisivo in questo secolo"

"L'Ue e l'India hanno il potenziale per diventare uno dei partenariati decisivi di questo secolo". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, parlando a New Delhi. "L'India è la più grande democrazia e presto entrerà nella top 4 delle maggiori economie del mondo. È la voce guida del Sud globale. L'Ue è una democrazia transfrontaliera e un'economia aperta unica. Il più grande partner commerciale per 80 Paesi. Questo mondo è pieno di pericoli. Ma credo che questa versione moderna della competizione tra grandi potenze sia un'opportunità per l'Ue e l'India di reinventare la loro partnership", ha proseguito.