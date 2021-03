Von der Leyen: "Forte interesse Ue-Usa a lavorare insieme sui vaccini"

Ansa

"L'Ue e gli Stati Uniti sono entrambi grandi produttori di vaccini e abbiamo concordato che abbiamo un forte interesse a lavorare assieme per fare in modo che le catene di approvvigionamento funzionino e per prepararci alle prossime sfide a venire di questa pandemia in un'era di pandemie". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, al termine dell'Eurosummit che ha visto collegarsi anche il presidente Usa Joe Biden.