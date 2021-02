Von der Leyen: con Lagarde lavoriamo per una ripresa forte in Europa

Ansa

"E' stato un piacere incontrare Christine Lagarde durante la sua visita a Bruxelles". Lo scrive su Twitter la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, a margine del vertice con la numero uno della Bce. "Sia la Commissione sia la Banca centrale sono impegnate per una ripresa forte e duratura in Europa. Sono molto felice di lavorare per il futuro dell'Unione insieme a Christine", conclude von der Leyen.