La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha parlato al World Econoic Forum in corso a Davos. "Per sostenere la crescita nel prossimo quarto di secolo, l'Europa deve cambiare marcia", ha detto nel suo primo discorso dopo l'insediamento di Trump alla Casa Bianca. "L'ordine mondiale cooperativo che abbiamo immaginato 25 anni fa non si è trasformato in realtà. Al contrario, siamo entrati in una nuova era di dura competizione geostrategica", ha aggiunto.