Vladimir Putin: "Tutti i conflitti finiscono con un negoziato"

Per Vladimir Putin "tutti i conflitti armati finiscono in un modo o nell'altro con un qualche negoziato sulla pista diplomatica".

E Mosca, da parte sua, non ha "mai rifiutato" di sedersi a un tavolo. Secondo il presidente russo è invece il governo ucraino che "si è proibito di negoziare". Per quanto riguarda invece la fornitura di sistemi missilistici antiaerei Patriot in Ucraina, non fa che "prolungare il conflitto", anche perché "si tratta di un sistema abbastanza vecchio" contro il quale "ci sarà sempre un antidoto".