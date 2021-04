Vjosa Osmani eletta presidente del Kosovo (con maggioranza semplice)

IPA

Vjosa Osmani è il nuovo presidente del Kosovo. E' stata eletta dal parlamento con 71 voti a favore (sul totale di 120). L'elezione è avvenuta con la maggioranza semplice (quorum di 61), dopo che erano andati a vuoto i due primi tentativi che richiedevano la maggioranza dei due terzi (80). In aula al momento del voto erano presenti 82 deputati, due in piu' del quorum richiesto per legge.