Virus misterioso, scienziati: contagio non è partito da un serpente

Potrebbero non essere i serpenti gli animali che trasportano il virus responsabile del focolaio virale che ha avuto origine nella città di Wuhan in Cina. Ne è convinto David Robertson dell’Università di Glasgow in Scozia. Lo scienziato su Nature ha spiegato che nel genoma del virus "non ci sono prove del coinvolgimento di serpenti". Il virus noto come 2019-nCoV è strettamente correlato alla Sars e ai virus correlati che circolano nei pipistrelli.