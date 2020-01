Virus misterioso, Oms: no prove di trasmissione uomo-uomo fuori da Cina

"Sappiamo che esiste una trasmissione da uomo a uomo in Cina, ma per ora sembra limitata a gruppi familiari e operatori sanitari. Al momento, non ci sono prove di trasmissione da uomo a uomo al di fuori della Cina. Ciò non significa che non accadrà". Lo ha detto a Ginevra il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, al termine di una nuova riunione del Comitato d'emergenza.