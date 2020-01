Virus misterioso, bloccato il traffico dei treni nella città cinese di Ezhou

A Ezhou, cittadina cinese di 1,1 milioni di abitanti, le autorità hanno deciso di "bloccare temporaneamente" il traffico dei treni. Si tratta di un'ulteriore misura di sicurezza messa in atto per evitare che lo spostamento delle persone contribuisca alla diffusione del coronavirus che in Cina ha già causato 25 vittime. Ezhou si trova nella regione dello Hubei, così come Wuhan e Huanggang, le prime città a essere state isolate.