Virus Cina, sindaco di Wuhan: "Turisti non vengano, residenti non escano"

Il sindaco della città cinese di Wuhan, epicentro del focolaio del virus simile alla Sars, ha esortato i residenti a non lasciare la città e i visitatori a evitarla, in modo da ridurre le possibilità di trasmissione. In questo periodo gli spostamenti via treni, aerei e autobus sono infatti molto frequenti in vista del capodanno cinese.