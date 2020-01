Virus Cina, Iss: "Verosimile passaggio da persona a persona"

Il misterioso virus che ha già ucciso tre persone in Cina potrebbe trasmettersi da uomo a uomo. Lo ha detto il direttore del Dipartimento Malattie infettive dell'Istituto superiore di sanità, Gianni Rezza. "E' verosimile che possa esserci stata una trasmissione interumana", ha spiegato. Le conoscenze "sono in rapida evoluzione - ha aggiunto -, al momento non possiamo escludere la possibilità che il virus arrivi pure in Ue".